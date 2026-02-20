PUBBLICITÀ
HomeSpettacoliGossipDa TikTok a Roccaraso fino all'aggressione al figlio, Rita De Crescenzo si...
GossipTelevisioneSocial & Tendenze

Da TikTok a Roccaraso fino all’aggressione al figlio, Rita De Crescenzo si racconta a Verissimo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Da TikTok a Roccaraso fino all'aggressione al figlio, Rita De Crescenzo si racconta a Verissimo
Da TikTok a Roccaraso fino all'aggressione al figlio, Rita De Crescenzo si racconta a Verissimo
PUBBLICITÀ

L’infanzia difficile, i figli avuti in giovanissima età, le vicende giudiziarie e i problemi con le droghe, fino alla rinascita come influencer e imprenditrice. Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana da 2 milioni di follower, sarà ospite a “Verissimo” durante l’appuntamento in onda domenica 22 febbraio su Canale 5.

Da TikTok a Roccaraso fino all’aggressione al figlio, Rita De Crescenzo si racconta a Verissimo

Nata a Napoli nel 1979, Rita De Crescenzo cresce a Pallonetto di Santa Lucia in un contesto familiare piuttosto difficile. A soli 13 anni dà alla luce il suo primogenito, Raimondo, nato dalla relazione con Ciro Marranzino, mentre in un secondo momento si legherà all’attuale marito Salvatore Bianco, con il quale ha due figli, Rosario e Francesco.

PUBBLICITÀ

“Per me TikTok è stata una grande terapia. Sono 6 anni che non faccio più uso né di droghe né di psicofarmaci. Mi sono sentita realizzata con questa piattaforma perché ho visto la gente che mi ama e mi sono sentita apprezzata”. Con queste parole, rilasciate a “Dritto e Rovescio” nel febbraio 2025, Rita De Crescenzo raccontava il successo ottenuto sui social, arrivato dopo un periodo segnato dall’abuso di droghe e da vicende giudiziarie dalle quali ha sempre preso le distanze.

Quindi, nella trasmissione condotta da Paolo Del Debbio aveva spiegato le origini dei primi video condivisi in rete, evidenziando il suo impegno come influencer. “La mattina mi sveglio e ho un compito, sono sei anni che ci metto la faccia: porto avanti i social facendo le dirette e facendo compagnia alla gente in maniera naturale, senza trucco. Io porto sorrisi e tanta felicità a tutte le persone”.

La sua attività, però, non si limita ai video, perché alla popolarità ottenuta sui social si è aggiunta la richiesta di partecipazione a eventi e feste private in cui si condividono i suoi tormentoni.

Un fenomeno divisivo

Con il passare degli anni, però, Rita De Crescenzo è diventata sempre più divisiva, tra chi ama l’intrattenimento e la spontaneità della donna e chi invece teme che i suoi contenuti possano trasmettere valori equivocabili o distorcere l’immagine di Napoli.

Uno degli episodi più controversi riguarda l’overtourism vissuto a Roccaraso. Nel gennaio 2025, l’influencer aveva condiviso alcuni video in cui mostrava le bellezze della località sciistica abruzzese, con il conseguente boom di turisti che aveva creato enormi disagi.

Un anno dopo, Rita De Crescenzo ha rinnovato l’iniziativa, invitando i suoi follower a trascorrere “adeguatamente” una giornata sulla neve di Roccaraso.

Recentemente, il nome dell’influencer è stato accostato a un triste episodio di violenza che avrebbe coinvolto il figlio minore, Francesco. Nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio, il diciottenne si sarebbe presentato all’ospedale Pellegrini con un amico per alcune ferite da arma da taglio al ginocchio.

Secondo le ricostruzioni, il giovane sarebbe rimasto vittima di un’aggressione e sarebbe stato poi dimesso dall’ospedale con una prognosi di sette giorni.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati