L’infanzia difficile, i figli avuti in giovanissima età, le vicende giudiziarie e i problemi con le droghe, fino alla rinascita come influencer e imprenditrice. Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana da 2 milioni di follower, sarà ospite a “Verissimo” durante l’appuntamento in onda domenica 22 febbraio su Canale 5.

Da TikTok a Roccaraso fino all’aggressione al figlio, Rita De Crescenzo si racconta a Verissimo

Nata a Napoli nel 1979, Rita De Crescenzo cresce a Pallonetto di Santa Lucia in un contesto familiare piuttosto difficile. A soli 13 anni dà alla luce il suo primogenito, Raimondo, nato dalla relazione con Ciro Marranzino, mentre in un secondo momento si legherà all’attuale marito Salvatore Bianco, con il quale ha due figli, Rosario e Francesco.

“Per me TikTok è stata una grande terapia. Sono 6 anni che non faccio più uso né di droghe né di psicofarmaci. Mi sono sentita realizzata con questa piattaforma perché ho visto la gente che mi ama e mi sono sentita apprezzata”. Con queste parole, rilasciate a “Dritto e Rovescio” nel febbraio 2025, Rita De Crescenzo raccontava il successo ottenuto sui social, arrivato dopo un periodo segnato dall’abuso di droghe e da vicende giudiziarie dalle quali ha sempre preso le distanze.

Quindi, nella trasmissione condotta da Paolo Del Debbio aveva spiegato le origini dei primi video condivisi in rete, evidenziando il suo impegno come influencer. “La mattina mi sveglio e ho un compito, sono sei anni che ci metto la faccia: porto avanti i social facendo le dirette e facendo compagnia alla gente in maniera naturale, senza trucco. Io porto sorrisi e tanta felicità a tutte le persone”.

La sua attività, però, non si limita ai video, perché alla popolarità ottenuta sui social si è aggiunta la richiesta di partecipazione a eventi e feste private in cui si condividono i suoi tormentoni.

Un fenomeno divisivo

Con il passare degli anni, però, Rita De Crescenzo è diventata sempre più divisiva, tra chi ama l’intrattenimento e la spontaneità della donna e chi invece teme che i suoi contenuti possano trasmettere valori equivocabili o distorcere l’immagine di Napoli.

Uno degli episodi più controversi riguarda l’overtourism vissuto a Roccaraso. Nel gennaio 2025, l’influencer aveva condiviso alcuni video in cui mostrava le bellezze della località sciistica abruzzese, con il conseguente boom di turisti che aveva creato enormi disagi.

Un anno dopo, Rita De Crescenzo ha rinnovato l’iniziativa, invitando i suoi follower a trascorrere “adeguatamente” una giornata sulla neve di Roccaraso.

Recentemente, il nome dell’influencer è stato accostato a un triste episodio di violenza che avrebbe coinvolto il figlio minore, Francesco. Nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio, il diciottenne si sarebbe presentato all’ospedale Pellegrini con un amico per alcune ferite da arma da taglio al ginocchio.

Secondo le ricostruzioni, il giovane sarebbe rimasto vittima di un’aggressione e sarebbe stato poi dimesso dall’ospedale con una prognosi di sette giorni.