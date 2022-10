Dahmer, polemiche per la serie record di Netflix sul mostro di Milwaukee

La serie Netflix sul “Mostro di Milwaukee” Jeffrey Dahmer batte tutti i record sulla piattaforma di streaming statunitense. Dal 21 settembre, giorno dell’uscita al pubblico, la serie ha racimolato primati su primati, arrivando in appena 14 giorni ad entrare nella top 10 delle serie più viste della storia di Netflix. Ma un pubblico maggiore spesso equivale a più polemiche.

Gli impressionanti numeri di Dahmer

La serie, diretta da Ryan Murphy e con protagonista Evan Peters nei panni di Jeffrey Dahmer, conta 196 milioni ore di views solo nei primi tre giorni, battendo il primato della coreana Squid Game. Dopo quasi un mese, la serie è ancora ben salda al primo posto nella classifica settimanale stilata da Netflix, contando ben 205 milioni di ore di visualizzazioni, superando di ben 10 volte lo show piazzatosi al secondo posto (occupato comunque tra l’altro da una docuserie su Dahmer stesso che mostra le interviste in cui confessa i suoi crimini).

La trama dello show

La serie narra della vita di Jeffrey Dahmer, noto anche come mostro o cannibale di Milwaukee. L’uomo è noto per aver ucciso, nei modi più brutali e scellerati, almeno 17 uomini tra il 1978 e il 1991. I processi parlano di cannibalismo, squartamento, necrofilia e violenze sessuali (avrebbe infatti condotto esperimenti sulle sue vittime, mangiandole e brutalizzandole). Lo show si incentra particolarmente sul lato psicologico del personaggio principale, in un tentativo quasi di umanizzare un mostro, indagando sulla sua infanzia traumatica e difficile. La storia si snoda tramite una serie di flashback che, partendo dal momento dell’arresto di Dahmer, ripercorrono i momenti chiave della sua vita.

Le polemiche sulla serie

Non mancano ovviamente le polemiche social riguardo l’etica del mostrare scene tanto violente e crude al grande pubblico. La serie, infatti, presenta avvertenze sul tema, ma è facile anche per bambini e persone facilmente impressionabili ravvisare scene violentissime. In più, ulteriori polemiche sono sorte dopo la denuncia della sorella di una delle vittime del killer, presente come personaggio nello show con le sue parole realmente pronunciate in tribunale, senza aver dato alcun permesso o senza essere in alcun modo presa in considerazione da Netflix.

L’assurda challenge di TikTok “Jeffrey Dahmer real polaroid”

In questi giorni su TikTok sta ricevendo grande popolarità il trend di ricercare e mostrare le Polaroid realmente scattate dal serial killer nei momenti delle uccisioni delle sue vittime. Il trend è sicuramente connesso al fenomeno dell’idolatria del serial killer: sono nate numerose fanpages su di lui e il suo personaggio è romanticizzato da molti. Anche nel corso della sua vita Dahmer è sempre stato oggetto di lettere d’amore in carcere e storie controverse riguardo suoi “fan”, e il fenomeno social non fa altro che accentuare la popolarità di questa tendenza.