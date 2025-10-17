Dai vaffa-day in piazza ai summit con i signori del petrolio, che fine ha fatto Luigi Di Maio

PUBBLICITÀ

C’è chi dice che nella vita tutto torna. Altri giurano che certi viaggi non prevedono ritorno. Luigi Di Maio sembra appartenere a questa seconda categoria: partito dal cuore di Pomigliano d’Arco, con l’elmetto del “cittadino portavoce” e la felpa del Movimento 5 Stelle, oggi si muove tra Riyad e Doha con abiti sartoriali e incarichi europei.

Un percorso che neppure la migliore penna di Netflix avrebbe potuto sceneggiare.

Dal balcone alla diplomazia

Un tempo dispensava “vaffa” e annunciava la “fine della povertà” dai balconi romani; ora parla di “cooperazione strategica” e “transizione energetica” con i ministri del petrolio del Golfo.

Dalla guerra dei tweet a quella delle trattative, dal lessico grillino a quello diplomatico. Luigi Di Maio, l’ex ministro del Lavoro e degli Esteri made in Pomigliano d’Arco, è oggi Rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Golfo con tanto di rinnovo fino al 2027.

Il ragazzo che sapeva cadere in piedi

Dopo aver lasciato il Movimento 5 Stelle, Di Maio aveva tentato la via dell’autonomia con “Insieme per il futuro”. Un nome poetico, ma politicamente fatale: lo 0,6% alle elezioni è bastato a spedire il futuro direttamente nel passato.

Eppure, come in ogni parabola italica che si rispetti, la caduta è durata poco: ecco l’incarico europeo, il nuovo titolo, la redenzione dorata.

A Bruxelles devono aver pensato: “se è riuscito a sopravvivere a Beppe Grillo e a Conte, potrà cavarsela anche con gli emiri”.

Dal pressing su Conte a quello sugli emiri

Nel governo Conte era il vicepremier che contava davvero. O almeno così sembrava. Poi arrivarono il governo Draghi, i dissidi interni, la scissione e infine la grande diaspora grillina.

Oggi, mentre il Movimento è ancora lì a leccarsi le ferite, Di Maio vola basso — anzi, alto — tra i grattacieli di Abu Dhabi.

Voleva cambiare l’Italia, ma ha cambiato continente… e pannolini

Ma non di sola geopolitica vive Luigi Di Maio. Nel 2024, l’ex ministro degli Esteri ed ex leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato la nascita del suo primo figlio, Gabriel, avuto con la compagna Alessia D’Alessandro, modella italo-tedesca con trascorsi anche nel mondo della politica.

Insomma, da Pomigliano a Bruxelles, passando per il Golfo e la culla di Gabriel: il ragazzo che prometteva di cambiare l’Italia, alla fine ha cambiato solo continente e pannolini.

Un fantasma in Italia

Se cercate Luigi Di Maio in Italia, buona fortuna. Nessun comizio, niente interviste, solo qualche foto ufficiale alle conferenze internazionali.

Insomma Gigino è diventato un fantasma politico, ma di quelli che guadagnano bene.