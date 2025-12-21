Dal trionfo di Maradona allo scandalo di Pechino: il percorso del Napoli in Supercoppa Italiana

PUBBLICITÀ

La Supercoppa Italiana nasce nel 1988. L’idea iniziale fu quella di far sfidare in gara secca la vincitrice dello scudetto con quella della Coppa Italia. Il formato a due squadre è rimasto intatto sino alla stagione 2023, quando si è ampliato il tutto a ben 4 squadre.

La Supercoppa Italiana e il Napoli: un rapporto non sempre idilliaco

Dal 1988 ad oggi, gli azzurri vantano ben 6 partecipazioni alla Supercoppa Italiana. Il bilancio sin qui non sorride del tutto ai partenopei, che hanno ottenuto appena 2 successi e ben 3 sconfitte nel torneo.

Per il Napoli, l’esordio nella competizione è datato 1 settembre 1990. In quell’occasione, gli azzurri si imposero per ben 5 a 1 sulla Juventus, grazie alle doppiette di Silenzi e Careca e la rete di Crippa.

Da quel trionfo in poi, i partenopei dovettero aspettare ben 22 anni per tornare a giocare nella Supercoppa Italiana. L’11 agosto del 2012, infatti a Pechino il Napoli di Mazzarri perse per 4 a 2 contro la Juventus di Conte. Quella gara fu però contraddistinta da evidenti errori arbitrali che danneggiarono gli azzurri. Le espulsioni di Zuniga e Pandev costrinsero il Napoli agli straordinari prima di arrendersi nei tempi supplementari.

Benitez trionfa ai rigori

A distanza di due anni, nel 2014 l’allora Napoli di Rafel Benitez, sconfisse la Juventus ai calci di rigore, riportando il trofeo all’ombra del Vesuvio. La gara fu combattuta sino al termine e le doppiette dei due fuoriclasse argentini, Higuain e Tevez resero la sfida spettacolare. Il grande protagonista fu il portiere azzurro Rafael, che parò ben 4 rigori compreso quello decisivo su Padoin che valse il trionfo.

Il 20 gennaio 2021, in pieno COVID la Supercoppa Italiana vide protagoniste le solite Napoli (vincitrice della Coppa Italia) e Juventus (Campione d’Italia). La gara si disputò al Mapei Stadium di Reggio Emilia e vide il confronto in panchina tra due vecchi amici come Pirlo e Gattuso. Fu però la squadra bianconera ad imporsi con risultato finale di 2 a 0.

Le ultime due partecipazioni azzurre

Nel 2023, con l’esordio del formato a 4 squadre, il Napoli tornò in Supercoppa Italiana, a Riyad affrontando la Fiorentina in semifinale. La partita terminò 3 a 0 per gli azzurri con doppietta di Zerbin e rete di Simeone. I partenopei persero però la finale contro l’Inter di Inzaghi grazie ad una rete di Lautaro Martinez in pieno recupero.

Nella stagione odierna, il Napoli è tornato a Riyad per giocarsi nuovamente la Supercoppa Italiana. Gli azzurri saranno tra i protagonisti della competizione assieme a Bologna, Inter e Milan.