“Dammi i soldi o ti sparo”, rapina al centro scommesse a Napoli: Pasquale Palma a processo

“Fai presto, ti sparo”, rapina al centro scommesse: a processo Pasquale Palma. Il 42enne di Napoli sarà processato dal Tribunale di Napoli, terza sezione collegio B, perché ritenuto responsabile di una rapina pluriaggravata, porto e detenzione di arma, ricettazione di due scooter, avvenuta a Napoli il 12 Febbraio scorso. In via Cavallino, con un complice non ancora identificato, prelevó tutto l’incasso, puntando una pistola ai danni dei cassieri dell’Eurobet, urlava “dammi i soldi o ti sparo”.

L’uomo, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, è detenuto nel carcere di Poggioreale.

Palma Pasquale è stato destinatario anche di un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere per fatti simili. Era accusato di aver fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, porto e detenzione illegale di armi e ricettazione. Agli indagati sono state contestate sei rapine e una tentata rapina commesse in danno di centri scommesse, esercizi commerciali ed avventori degli uffici postali.

La rapina ai danni dell’Internet point di Corso Italia

La descrizione dei rapinatori e il loro modus operandi hanno trovato piena rispondenza in un altro raid effettuato in zona, quello presso l’internet point di Corso Italia. Per tale ‘colpo’ così come per quello su Corso Secondigliano è indagato Pasquale Palma.