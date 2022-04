De Luca presenta l’app per le visite mediche: “Campania verso la digitalizzazione”

Nel corso della sua ultima conferenza stampa, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha affrontato il tema della semplificazione e digitalizzazione dei servizi. A tal proposito, ha presentato la nuova applicazione e il nuovo portale per prenotare le visite mediche specialistiche.

Le parole di De Luca in merito all’applicazione per le visite mediche in Campania

“Abbiamo un obiettivo ambizioso, quello di fare della Campania, nell’arco di un anno e mezzo, la regione più digitalizzata d’Italia, semplificando così la vita ai nostri concittadini“. Così ha esordito De Luca alla conferenza tenutasi a palazzo Santa Lucia nelle ultime ore. “Stiamo facendo un lavoro a 360 gradi su tutte le attività amministrative della regione. Da lunedì siamo partiti con l’app ed il portale web, consentendo ai cittadini di avere un rapporto rapido e fluido con il sistema sanitario. Tutto questo si unisce ad un lavoro che è in corso per sviluppare servizi territoriali sanitari e di telemedicina“, ha poi aggiunto il governatore. Precisando anche che: “Sono già 13mila le applicazioni scaricate, già 556 prenotazioni effettuate. Prevediamo che ci sarà una ricaduta straordinaria per questa iniziativa“.

Come funzionerà l’applicazione

“Attraverso l’app è possibile fare prenotazioni di visite specialistiche, che sono classificate come U (urgenti), B (di media urgenza), D (differibili) o P (programmabili). Le visite urgenti vengono eseguite in non più di 48 ore. Sarà possibile anche confermare i pre appuntamenti per le seconde visite, pagare il ticket con carta di credito, prenotare, confermare e pagare on line anche per conto dei familiari. Si può cambiare sempre via web il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, dichiarare il reddito per le esenzioni dei ticket, visualizzare il proprio fascicolo sanitario elettronico“, ha spiegato Vincenzo De Luca.

Nel merito è intervenuto anche l’assessore Cinque

“Siamo pronti ad estendere anche al privato accreditato della specialistica ambulatoriale i servizi del cup regionale. E’ un progetto mastodontico perchè dobbiamo ricordare che i soggetti privati accreditati in Campania nella specialistica sono circa 1000 e dovremo arrivare a tutti questi soggetti. Il progetto è già pronto, inizieremo a brevissimo. Non cambierà il rapporto tra l’utente ed il centro, ma cambierà la tecnologia che noi metteremo a disposizione, che ci consentirà con l’app e con il portale di avere un governo migliore e più attento sia della domanda che dell’offerta di questo settore che è nevralgico ed importante. Ci siamo poi inventati questo servizio che non ce l’hanno in tantissimi, che il nipote può prenotare per il nonno. Credo sia un grande segnale di civiltà“, ha spiegato l’Assessore Ettore Cinque.