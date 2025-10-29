Delitto di Garlasco, Lovati convocato in Procura: con lui gli ex legali di Sempio

PUBBLICITÀ

Nuovo capitolo nel caso Garlasco. Nelle prossime ore saranno ascoltati tre avvocati che, nel 2017, difesero Andrea Sempio, amico di Chiara Poggi e già finito al centro delle indagini successive alla condanna di Alberto Stasi. Si tratta di Massimo Lovati, Federico Osoldani e Simone Grassi. I primi due erano i principali difensori, mentre Grassi ricopriva un ruolo marginale come legale esterno del collegio.

La convocazione dei tre avvocati arriva dopo le ultime indiscrezioni provenienti dal Tribunale del Riesame di Brescia, dove l’ex procuratore Vincenzo Venditti è indagato per corruzione in altri procedimenti giudiziari. L’inchiesta avrebbe rivelato presunti comportamenti anomali anche riguardo alla mancata indagine su Sempio, all’epoca escluso dal fascicolo principale.

PUBBLICITÀ

Secondo quanto trapelato, i legali non risultano indagati, ma saranno sentiti per chiarire il loro ruolo e le scelte processuali adottate nel corso della difesa.

La vicenda riaccende i riflettori sulle indagini del 2017 e sulle dinamiche interne alla procura, in un caso che, a distanza di anni, continua a sollevare dubbi e nuove ombre.