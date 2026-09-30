Delivery della droga beccato su Corso Europa a Villaricca, in auto decine di dosi

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Era alla guida della sua auto nel cuore della notte lungo Corso Europa, a Villaricca, quando è stato fermato per un controllo dai carabinieri della locale stazione, guidati dal comandante Pietro Amati.

Il 30enne, residente a Napoli, era da solo a bordo e non ha opposto resistenza. Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno trovato 40 dosi di cocaina e una somma di denaro contante. Per l’uomo sono quindi scattate le manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È stato trasferito in carcere, dove resta in attesa dell’udienza di convalida.

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