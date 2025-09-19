Detenuto morto nel carcere di Salerno, scoperta la causa

PUBBLICITÀ

Venerdì mattina un 58enne è morto nel carcere di Fuorni a Salerno. L’allarme è scattato poco dopo le 10 e sul posto sono intervenute due ambulanze. Come riporta SalernoToday i sanitari hanno tentato di rianimare il detenuto, nonostante i soccorsi è deceduto per un arresto cardiocircolatorio.

Carceri sovraffollate in Campania, 7600 detenuti su 5497 posti disponibili

Quasi 7.600 detenuti a fronte di 5.497 posti disponibili. Il dato sul sovraffollamento delle carceri campane, presentato dal garante per le persone private dalla libertà personale Samuele Ciambriello, rispecchia quello nazionale, visto che al 31 agosto si registravano 63.167 le persone detenute a fronte di 46.706 posti regolarmente disponibili.

Il garante si è poi soffermato sui numeri relativi ai giovani adulti e ai minorenni dietro le sbarre. Sono 4.151 le persone dai 18 ai 24 anni in carcere: di questi 395 sono in Campania (di cui 229 nelle due carceri di Napoli), 472 in Sicilia e 783 in Lombardia. Quanto ai minorenni, quelli condannati per reati contro la persona nel 2025 sono stati 315, di cui 11 per omicidio volontario consumato, 38 per omicidio volontario tentato, 143 per lesioni personali volontarie, 21 per violenza sessuale, 36 per minaccia, 26 per stalking.

