Di Lorenzo evita anche l’operazione, stilati i tempi di recupero

Diagnosi positiva per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro evita l’operazione, rientro stimato tra un mese e mezzo.

Il doppio impegno

Mai come quest’anno, il Napoli sta lottando contro un rivale troppo difficile da sconfiggere: gli infortuni. Ormai arrivati oltre la metà della stagione 25/26, gli uomini di Conte dovranno stringere i denti per cercare di racimolare il più possibile. La vittoria della Supercoppa ed il percorso in Coppa Italia possono salvare la faccia del Napoli in una stagione che può rivelarsi fallimentare.

Il doppio impegno sta costando troppo caro agli azzurri, le tante partite giocate dal Napoli sono state fatali per gran parte dell’organico. L’uscita dalla Champions riassume questo disagio.

La sfida di martedì 10 febbraio al Maradona contro il Como di Fabregas può dare un responso alla stagione azzurra. Uscire anche dalla Coppa Italia decreterebbe il dramma di quest’annata.

L’ennesimo infortunio

A fare compagnia ai suoi colleghi infortunati è arrivato anche Giovanni Di Lorenzo.

Il capitano azzurro ha rimediato un infortunio che sembrava molto grave al minuto 30 della sfida casalinga contro la Fiorentina. A seguito di una gamba poggiata male, Di Lorenzo è stato portato fuori dal terreno di gioco in barella, temendo un lungo stop. Solitamente quel tipo di movimento del ginocchio fa pensare ad una lesione del legamento crociato, la fortuna nella sfortuna vuole che non sia stato questo il caso.

Arrivano buone notizie da Villa Stuart, evitati lunghissimi stop ed operazioni. Per il capitano del Napoli si tratta ‘solo’ di una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro. Il rientro è stimato a metà marzo, quando Conte e compagni potranno riabbracciare il proprio capitano. Tramontata dunque l’idea di portare a Napoli Zappa. L’esterno del Cagliari era stato chiesto per sopperire alla mancanza di Di Lorenzo in vista di un lungo stop.

Ora il Napoli si gode il suo nuovo gioiellino preso in attacco. Alisson Santos arriva dallo Sporting Lisbona per dare una mano sul fronte offensivo. Lascia la squadra portoghese dopo averla trascinata agli ottavi di Champions League con una rete decisiva allo scadere.