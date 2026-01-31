Napoli-Fiorentina: Di Lorenzo esce tra le lacrime, si teme un infortunio serio

Continua la maledizione infortuni in casa Napoli. Capitan Di Lorenzo è solo l’ultimo di una serie infinita che sta colpendo i partenopei dall’inizio di questa stagione.
Di Lorenzo out: problema al ginocchio per il capitano
Al 27esimo di gioco, con il risultato di 1 a 0 in favore degli azzurri, la paura prende il sopravvento. Giovanni Di Lorenzo cade male compiendo un movimento strano col ginocchio sinistro. Mani sul volto ed ingresso immediato della barella con tutto lo staff medico.
Dopo un paio di minuti si capisce subito che l’entità dell’infortunio sembra grave, e i ragazzi in campo chiedono il cambio immediato. L’uscita dal campo è accompagnata dagli applausi dell’intero Stadio Maradona. Al suo posto entra Olivera.
Il capitano azzurro viene accompagnato direttamente nell’ambulanza presento all’interno dell’impianto di Fuorigrotta.