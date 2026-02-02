PUBBLICITÀ
“Di solito non lo porto”, 15enne beccato con il coltello nel Napoletano

Aveva da poco compiuto 15 anni e quando i carabinieri della stazione di Gragnano lo avevano fermato la fragilità dell’età ha preso spazio superando la spavalderia. La giacca e quell’atteggiamento da grande hanno fatto i conti con la realtà anche se la maschera ha retto fino all’ultimo. “L’ho dimenticato nel giubbino, di solito non lo porto”. E’ questa la scusa del ragazzo trovato in possesso di un coltello a farfalla lungo 12 centimetri. Il ragazzo – fermato in compagnia di altri amici – è tornato con i piedi per terra quando, denunciato, è stato affidato ai suoi delusi e rammaricati genitori.

Controlli nei locali notturni a Napoli 

Pub, discoteche e locali che devono rispettare le regole sulla sicurezza per evitare tragedie.
I carabinieri della compagnia Napoli Centro insieme agli agenti della polizia locale hanno controllato una discoteca dove c’erano 293 persone a fronte della capienza massima di 130.
L’attività è stata sequestrata. Controlli anche nei locali di vicoletto Belledonne.

Denunciati il titolare e una dipendente di un locale sorpresi a somministrare superalcolici a dei 14enni. Non sono mancati i parcheggiatori abusivi recidivi: due le persone denunciate.
Sono 7 i ragazzi segnalati alla prefettura perché assuntori di droga mentre sono 36 le sanzioni al codice della strada su 37 veicoli controllati con 7 scooter sequestrati.

