Dietrofront della sindaca di Arzano, Aruta ritira le dimissioni

Redazione Internapoli
Cinzia Aruta, sindaca di Arzano
La sindaca di Arzano ha formalizzato il ritiro delle dimissioni rassegnate nelle scorse settimane. “Una scelta maturata con piena consapevolezza e per senso di responsabilità verso la città e le sue cittadine e cittadini. Le dimissioni avevano rappresentato un momento di riflessione e verifica politica, non una rinuncia al mandato né all’impegno quotidiano con la comunità. In un momento che richiede chiarezza e responsabilità, la priorità resta garantire stabilità amministrativa e continuità all’azione di governo, affinché Arzano possa proseguire nel percorso di crescita e attenzione ai bisogni di tutti. L’Amministrazione comunale prosegue il proprio lavoro con rinnovato impegno, puntando a rafforzare la collaborazione istituzionale e a mettere sempre al centro le persone e l’interesse della comunità“, ha dichiarato Cinzia Aruta.

