Diffamazione social contro il garante dei detenuti Ciambriello, indagato il deputato Borrelli

Il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli è indagato per diffamazione aggravata attraverso i social nei confronti del garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello.

Ne dà notizia il legale del garante, avvocato Carla Maruzzelli sottolineando che nel corso dell’udienza di oggi Ciambriello si è opposto alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero. L’udienza è stata rinviata al 19 febbraio a causa di una irregolarità della notifica.

«La vicenda – spiega il legale di Ciambriello – sarà quindi discussa alla prossima udienza. Ciambriello, in quanto persona offesa, ha prodotto i file descrittivi delle condotte diffamatorie. La difesa auspica che alla prossima udienza la vicenda verrà trattata nel merito e che l’indagato abbia il coraggio di non invocare – come è accaduto in altri procedimenti a suo carico – lo strumento dell’immunità parlamentare»

