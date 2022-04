‘Dimentica’ la figlia di 3 mesi in auto per 40 minuti, papà denunciato nel Salernitano

Ha dell’assurdo quanto accaduto nei giorni scorsi a Sala Conslinina, in provincia di Salerno. Un papà ha lasciato la figlia di 3 mesi in auto, da sola, per 40 minuti ed è stato denunciato dai carabinieri. A finire nei guai è un 33enne del posto che ora dovrà rispondere dell’accusa di abbandono di minore.

Dal 2018 è diventato operativo l’obbligo di installare a bordo dei veicoli un dispositivo di allarme per prevenire i casi di abbandono in auto di bambini di età inferiore ai 4 anni, introdotto dalla legge 1 ottobre 2018, numero 117. Si tratta dei cosiddetti sensori antiabbandono, che si montano sui seggiolini da viaggio per i bimbi in auto e sono spesso collegati al proprio smartphone, per avvisare anche i genitori più sbadati della presenza del bimbo nella macchina. Il sistema antiabbandono, come specificato dalla Polizia di Stato, deve attivarsi automaticamente a ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente, emettendo un segnale di allarme percepibile dentro e fuori il veicolo che attiri tempestivamente l’attenzione.