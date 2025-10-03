PUBBLICITÀ
Discarica abusiva a Varcaturo, arrestato Tiberio Di Francia

 I Carabinieri della stazione di Varcaturo, insieme ai militari del Nucleo Forestale di Pozzuoli, hanno arrestato Tiberio Di Francia, 64 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Durante un controllo a Varcaturo in via Licola Mare, i militari hanno ispezionato un terreno di circa 650 metri quadrati di proprietà dell’uomo, scoprendo che era stato trasformato in una vera e propria discarica abusiva.

Sul fondo erano stati accatastati rifiuti di varia natura per un volume complessivo di circa 350 metri cubi, in violazione delle normative ambientali.

Di Francia è stato arrestato con l’accusa di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. È attualmente in attesa di giudizio.

