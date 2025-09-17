PUBBLICITÀ
Discarica abusiva nella “Terra dei Fuochi” sulla Domitiana, c’erano anche frigoriferi e arredi domestici

Nicola Avolio
Discarica abusiva nella
Nuovo sequestro nell’ambito dei controlli contro lo sversamento illecito dei rifiuti nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”.

Nel pomeriggio di oggi, a Mondragone (CE), in località Pescopagano, i Carabinieri del locale Reparto Territoriale sono intervenuti in via Lista, dove hanno rinvenuto un’area trasformata in discarica abusiva.

Lungo il margine della strada, su una superficie di circa 100 metri quadrati, erano stati abbandonati rifiuti di ogni genere: frigoriferi fuori uso, pneumatici, materassi, divani, parti di arredi domestici e scarti da demolizioni edili.

Cumuli accatastati senza alcun controllo, in violazione delle norme ambientali e con gravi rischi per la salute pubblica e per l’ambiente circostante.

I militari hanno quindi proceduto al sequestro dell’intera area, di cui sono in corso le verifiche catastali per risalire ai proprietari. Contestualmente, la custodia giudiziaria del sito è stata affidata al Sindaco pro tempore di Mondragone, chiamato ora agli adempimenti necessari per la messa in sicurezza e la successiva bonifica.

Il rinvenimento si inserisce nelle attività di monitoraggio e prevenzione predisposte dalle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti, che da anni affliggono le province di Napoli e Caserta.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e ricostruire la filiera dello smaltimento illecito, fenomeno che genera profitti per la criminalità organizzata a discapito della collettività e dell’ambiente.

