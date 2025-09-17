Nuovo sequestro nell’ambito dei controlli contro lo sversamento illecito dei rifiuti nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”.
Nel pomeriggio di oggi, a Mondragone (CE), in località Pescopagano, i Carabinieri del locale Reparto Territoriale sono intervenuti in via Lista, dove hanno rinvenuto un’area trasformata in discarica abusiva.
Discarica abusiva nella “Terra dei Fuochi” sulla Domitiana, c’erano anche frigoriferi e arredi domestici
Lungo il margine della strada, su una superficie di circa 100 metri quadrati, erano stati abbandonati rifiuti di ogni genere: frigoriferi fuori uso, pneumatici, materassi, divani, parti di arredi domestici e scarti da demolizioni edili.
Cumuli accatastati senza alcun controllo, in violazione delle norme ambientali e con gravi rischi per la salute pubblica e per l’ambiente circostante.
I militari hanno quindi proceduto al sequestro dell’intera area, di cui sono in corso le verifiche catastali per risalire ai proprietari. Contestualmente, la custodia giudiziaria del sito è stata affidata al Sindaco pro tempore di Mondragone, chiamato ora agli adempimenti necessari per la messa in sicurezza e la successiva bonifica.
Il rinvenimento si inserisce nelle attività di monitoraggio e prevenzione predisposte dalle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti, che da anni affliggono le province di Napoli e Caserta.
Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e ricostruire la filiera dello smaltimento illecito, fenomeno che genera profitti per la criminalità organizzata a discapito della collettività e dell’ambiente.