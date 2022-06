Dodicenne ruba un ovetto Kinder, si pende ed invia una lettera di scuse con 10 euro

Benjamin, un dodicenne svizzero, ha deciso di ripagare un commerciante di San Marino dopo un piccolo furto, mandandogli una lettera di scuse e dei soldi per il “danno”. Danilo Chiaruzzi, proprietario di un alimentari di San Marino, è abituato ai “piccoli furti” ma molto meno alle scuse e ai risarcimenti, motivo per cui il gesto di Benjamin lo ha lasciato senza parole.

La lettera di Benjamin

“Mi chiamo Benjamin, ho rubato un ovetto di cioccolato dal suo negozio. Mi dispiace molto, so di avere sbagliato, ecco 10 euro. Spero mi possa perdonare” così inizia la lettera indirizzata all’alimentari Chiaruzzi. Il dodicenne svizzero era stato in gita scolastica a San Marino e proprio durante una passeggiata ha deciso di compiere il furterello. Il piccolo si trovava all’interno dell’alimentari ed era in quel momento sprovvisto di denaro motivo per cui decide di rubare un ovetto Kinder Joy. Benjamin non viene scoperto dai proprietari riesce quindi a “farla franca” uscendo dal locale con il suo Kinder Joy. Benjamin però non è soddisfatto del gesto da lui compiuto e si dice pentito del piccolo furto commesso. Motivo per cui una volta tornato a casa, in Svizzera, e confessato tutto ai genitori, decide di rimediare all’errore. Così la lettera di scuse arriva tra le mani di Danilo Chiaruzzi.

La lunga lettera, scritta in tedesco, contiene la “confessione” del piccolo Benjamin e le sue scuse. “Domenica 30 maggio sono entrato nel suo negozio e siccome non avevo soldi ho rubato un ovetto Joy Kinder. Ho sbagliato, lo so e poiché voglio creare la pace con il mio Dio e con te, allego 10 euro per farmi perdonare” spiega. Benjamin riesce in questo modo a commuovere il proprietario che decide di condividere sulla sua pagina Facebook la lettera. “Ormai non mi sorprende più nulla, con quello che abbiamo passato in questi anni, ma oggi mi sono ricreduto. Mi è arrivata una raccomandata dalla Svizzera, scritta a mano con all’interno 10 euro come lettera di scuse di un padre il cui figlio mi avrebbe rubato in gita un ovetto Kinder. Dovrebbero leggerla tanti ragazzi che quotidianamente, per gioco o sfida, mi rubano patatine caramelle o altro” commenta Chiaruzzi.

“Voglio stringergli la mano”

Benjamin è riuscito a sorprendere così tanto il proprietario che Chiaruzzi si dice convinto a voler incontrare lui ed i suoi genitori. “Risponderò al ragazzo con una cartolina o magari con una lettera e lo inviterò a tornare da queste parti. Voglio stringergli la mano, mi sembra il minimo” ha spiegato Danilo.