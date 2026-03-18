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Dolore ad Aversa per la morte di Carmela, la donna è stata stroncata dal malore

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Dolore ad Aversa per la morte di Carmela, la donna è stata stroncata dal malore
Dolore ad Aversa per la morte di Carmela, la donna è stata stroncata dal malore
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Grande dolore e tristezza oggi ad Aversa. Carmela Monaco, giovane madre di appena 40 anni, è venuta a mancare nelle scorse ore.

Dolore ad Aversa per la morte di Carmela, la donna è stata stroncata dal malore

Una drammatica perdita che ha sconvolto i parenti e gli amici, che ora piangono la sua prematura scomparsa. Era conosciuta come una donna gentile, una madre amorevole e sempre presente per i suoi figli, sempre pronta ad aiutare, dalla grande sensibilità.

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La comunità è rimasta attonita e dispiaciuta per l’accaduto mostrando subito la propria vicinanza ai familiari per aiutarli a sopportare il dolore che stanno affrontando.

Lascia il compagno Mario, l’ex marito Domenico, i figli Giuseppe, Manuela e Francesco, il padre Francesco, la madre Assunta, i fratelli Giovanni, Giuseppe e Nicola e i parenti.

I suoi funerali saranno celebrati alle ore 15:30 di domani, giovedì 19 marzo, presso la Parrocchia di S. Maria la Nova – Borgo ad Aversa.

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