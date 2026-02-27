PUBBLICITÀ

Federconsumatori Campania ha illustrato in una conferenza stampa, l’esposto presentato in Procura a Napoli in cui si evidenziano le “gravi criticità circa la messa a norma e in sicurezza del centro trapianti” che, viene sottolineato dall’associazione, avrebbero interessato l’intero percorso di trapiantologia pediatrica e non solo.

Domenico morto al Monaldi, l’esposto di Federconsumatori: “Gravi non conformità ignorate da tempo”

L’esposto, annunciato nei giorni scorsi, riguarda il caso del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e 4 mesi morto dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi.

Federconsumatori Campania fa sapere di avere documentato quelle che ritiene siano gravi mancanze di vigilanza, controllo e rigore procedurale da parte delle istituzioni sanitarie competenti alle verifiche, “a partire dalla Direzione generale della sanità campana”, rimarcando come “sin dall’inizio non si sia tenuto conto delle evidenti non conformità operative, strutturali ed organizzative, certificando con il rinnovo dell’autorizzazione la prosecuzione dell’attività trapiantologica senza il previo compimento dei necessari adeguamenti strutturali e procedurali”.

“Abbiamo fallito. Dopo il caso di Pamela – ha affermato Carlo Spirito, avvocato della Federconsumatori Campania APS – ci eravamo ripromessi di mettere al sicuro i futuri piccoli pazienti e difendere il loro diritto alla salute. Le carte oggi ci confermano che avevamo ragione. Abbiamo fatto tutto il nostro dovere di associazione di tutela, ma non è bastato. Domenico ci dice che abbiamo fallito lo stesso”.

L’iniziativa di Fedeconsumatori parte dall’ispezione, avvenuta a cavallo dei tragici fatti che hanno portato alla morte della piccola Pamela Dimitrova nel 2024, all’incirca la stessa età di Domenico. “Tale ispezione, del Centro Nazionale Trapianti – ha spiegato il presidente Giovanni Berritto – nasce da nostro impulso. C’è un verbale ispettivo a noi reso noto solo questo febbraio 2026, ma che ci risulta essere in possesso tanto della Direzione Generale Sanità Campana che dell’Azienda Ospedaliera dei Colli da tempo. Addirittura, ci sarebbe un cronoprogramma concordato con il CNT che prevedeva la realizzazione del reparto dedicato ai trapianti entro il marzo del 2025, deadline chiaramente disattesa”.