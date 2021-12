Evade dai domiciliari per andare in un B&B, arrestato 53enne nel Napoletano

I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli lo avevano arrestato a Monte di Procida la notte dell’8 dicembre per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Attimi di panico per i nipoti e la sorella del 53enne che, arrestato con non poche difficoltà, era stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

I Carabinieri ieri mattina sono andati a casa dell’uomo per condurlo presso il tribunale dove era previsto il rito direttissimo ma non l’hanno trovato. L’arrestato era uscito senza alcuna autorizzazione e per questo motivo sono iniziate le ricerche terminate solo alle 16:30.

I militari hanno trovato l’uomo a Napoli in un B&B di piazzetta trinità alla cesarea. I militari sono entrati nella struttura ricettiva e lo hanno arrestato per evasione. Ora è di nuovo in attesa di giudizio ma nelle camere di sicurezza della caserma.