Don Luigi Merola ricoverato in ospedale, è positivo al covid

Don Luigi Merola è stato ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al covid. Il prete ha informato i fedeli attraverso un post pubblicato sulla pagina social: “Sereno mercoledì a tutti! Qui, in ospedale, mi rendo conto ancor di più che dobbiamo volerci bene e aiutare sempre chi sta nel bisogno… Non dobbiamo far passare la nostra vita senza aver lasciato un segno: fate del bene sempre!“. Lunedì scorso Merola aveva comunicato la sua positività al coronavirus: “Vi comunico che anch’io sono risultato positivo al covid, fate una preghiera per me … ci vediamo presto!“.

DATI COVID SUI RICOVERI

Continua l’aumento dei pazienti Covid negli ospedali. In una settimana, dal 5 al 12 luglio, nei nosocomi aderenti alla rete sentinella di Fiaso il numero dei ricoverati è cresciuto del 35,5%. Un balzo significativo rispetto all’incremento del 19% registrato nel corso della settimana precedente.

Dall’analisi settimanale, tuttavia, emerge un andamento differente delle curve tra l’occupazione dei reparti ordinari e le terapie intensive. A fronte di un rialzo del 38% dei ricoverati nei reparti ordinari (malattie infettive, medicina interna) si assiste a una lievissima flessione del 7% nelle rianimazioni (pari a 3 pazienti in meno).

LA QUINTA ONDATA

Alcuni Paesi “sono in ritardo con la campagna vaccinale per il secondo booster mentre siamo con la quinta ondata di Covid in avvio o già in fase di aumento”. Lo ha detto Andrea Ammon, direttrice dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in audizione alla commissione del Parlamento europeo sul Covid. Questo, ha spigato, “richiederà degli sforzi per fare in tempo e questo sforzo va fatto ora”. Ammon ha affermato di prevedere che “entro settembre ci sarà il picco dei contagi” e quindi l’impatto di un secondo booster ritardato non potrà essere largo.