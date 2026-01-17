PUBBLICITÀ
Donna colpita da un monopattino a Fuorigrotta, denunciati due minori

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 16enne ed un 15enne, entrambi napoletani. L’attività trae origine dai fatti avvenuti lo scorso 15 gennaio in Piazzale Tecchio laddove era stato segnalato il lancio di un monopattino, dal terrazzo superiore della struttura del Ser.D., che aveva colpito una donna, che ivi transitava, poi trasportata presso l’ospedale Cardarelli per le ferite riportate.

L’immediata attività investigativa ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e risalire ai soggetti ritenuti responsabili. Nello specifico, l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo dei fatti, ha consentito di individuare due giovani che, dopo aver lanciato il monopattino in questione, si erano dati alla fuga a bordo di un ciclomotore.

I prevenuti, che sono stati identificati e rintracciati presso le loro rispettive abitazioni, pertanto, sono stati deferiti all’A.G. competente.

