C’è un doppio furto di nasse dietro alla violenta rissa tra pescatori scoppiata questa mattina sul porto di Pozzuoli. Il bilancio è di quattro persone ferite, di cui una condotta in ospedale e tre medicate sul posto dai sanitari del 118 intervenuti con un’ambulanza.

Per fermare le violenze è stato necessario l’intervento dei poliziotti del commissariato di Pozzuoli e degli agenti della Polizia Municipale.

A riportarlo, Il Mattino e Cronaca Flegrea.

Doppio furto di nasse al porto di Pozzuoli, scoppia la rissa tra i pescatori

La vittima a cui sarebbero state sottratte prima 600 e poi 200 nasse avrebbe sospettato di un altro pescatore.

Tensioni che questa mattina sono sfociate in due episodi di violenza: il primo poco dopo le 8 di questa mattina che ha coinvolto i due seguito qualche ora dopo da una vera e propria rissa a cui avrebbero partecipato almeno 6-7 persone, secondo quanto raccontato dai numerosi testimoni presenti sul posto.

Le violenze, infatti, sono avvenuti lungo le corsie che portano agli imbarchi per le isole di Ischia e Procida. Sul caso indaga la Polizia Municipale di Pozzuoli.