PUBBLICITÀ
HomeCronacaDoppio furto di nasse al porto di Pozzuoli, scoppia la rissa tra...
CronacaCronaca locale

Doppio furto di nasse al porto di Pozzuoli, scoppia la rissa tra i pescatori

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Doppio furto di nasse al porto di Pozzuoli, scoppia la rissa tra i pescatori
Doppio furto di nasse al porto di Pozzuoli, scoppia la rissa tra i pescatori
PUBBLICITÀ

C’è un doppio furto di nasse dietro alla violenta rissa tra pescatori scoppiata questa mattina sul porto di Pozzuoli. Il bilancio è di quattro persone ferite, di cui una condotta in ospedale e tre medicate sul posto dai sanitari del 118 intervenuti con un’ambulanza.

Per fermare le violenze è stato necessario l’intervento dei poliziotti del commissariato di Pozzuoli e degli agenti della Polizia Municipale.

PUBBLICITÀ

A riportarlo, Il Mattino e Cronaca Flegrea.

Doppio furto di nasse al porto di Pozzuoli, scoppia la rissa tra i pescatori

La vittima a cui sarebbero state sottratte prima 600 e poi 200 nasse avrebbe sospettato di un altro pescatore.

Tensioni che questa mattina sono sfociate in due episodi di violenza: il primo poco dopo le 8 di questa mattina che ha coinvolto i due seguito qualche ora dopo da una vera e propria rissa a cui avrebbero partecipato almeno 6-7 persone, secondo quanto raccontato dai numerosi testimoni presenti sul posto.

Le violenze, infatti, sono avvenuti lungo le corsie che portano agli imbarchi per le isole di Ischia e Procida. Sul caso indaga la Polizia Municipale di Pozzuoli.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati