“Dov’è la mia ordinazione”, spara al pizzaiolo poi scappa: diffuso il video

E’ stato catturato in tarda serata dalla Polizia l’uomo accusato di aver aperto il fuoco, con una pistola, al culmine di una lite, contro il cuoco di un ristobar del centro di Pescara. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica, nella centralissima piazza della Rinascita. Intanto la vittima – un ragazzo di 23 anni – è stata sottoposta ad intervento chirurgico ed è ricoverata nell’ospedale del capoluogo adriatico. Le sue condizioni restano gravi.

Spunta un video della sparatoria.

A riprendere gli attimi in cui un uomo, di grossa corporatura, ha sparato al giovane sono state le telecamere del circuito interno del locale. L’uomo è stato anche riconosciuto da una ragazza che stava pranzando fuori dal locale pescarese di pizza Salotto in cui è avvenuta la sparatoria.

Portato d’urgenza in ospedale, il ragazzo avrebbe riportato una ferita di arma da fuoco sul collo. Le forze dell’ordine intanto stanno proseguendo con le indagini, relative alle motivazioni e alla dinamica dell’accaduto. Dopo aver allertato i soccorsi, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale in codice rosso.

Come riferiscono i media locali, pare che l’uomo che ha sparato 5 colpi di pistola si trovasse in uno dei tavolini all’esterno della rosticceria sotto i portici, quando, dopo un diverbio, ha estratto la pistola. Non è chiaro se tra i due ci fossero acredini passate, qualcuno parla di una lite che si sarebbe consumata nei giorni precedenti. Gli uomini delle forze dell’ordine stanno interrogando i testimoni ma per il momento sembra da escludere la pista dell’esecuzione e del regolamento di conti. Il tutto si è consumato nell’ora di punta del pranzo dei pescaresi, in una zona centralissima e davanti agli occhi increduli di decine di persone, molti genitori con bambini piccoli, che hanno assistito inermi a una scena terrificante.