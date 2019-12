C’è chi ha preferito vacanze esotiche e chi ha voluto passare queste festività in famiglia. Una cosa e certa, per ricaricare le batterie, i calciatori del Napoli hanno scelto di stare con i propri cari.

David Ospina ha festeggiato il giorno di Natale a Dubai.

Vacanze alle Maldive per Callejon e la sua famiglia.

Lorenzo Insigne è rimasto a Napoli.

Giovanni Di Lorenzo è tornato nella sua Toscana.

Fabian Ruiz ha preso un volo direzione Andalusia.

Piotr Zielinski in Polonia.

Anche Milik è tornato in Polonia per le vacanze, dove sta curando da vicino il ristorante aperto dalle sue parti lo scorso anno.

Natale a Disneyland Paris insieme alla fidanzata per Gianluca Gaetano

Sebastiano Luperto sta passando le feste in Scozia con fidanzata e amici.

Hysaj ha scelto la Finlandia.

Hirving Lozano sta passando le feste sulle spiagge di casa in Messico.

Elmas è tornato in Macedonia.

Allan è tornato in Brasile per le vacanze natalizie.

Insomma, in questi giorni il Napoli è diviso qua e là per il mondo, ma il 30 i calciatori saranno tutti a Castelvolturno per la ripresa degli allenamenti agli ordini di mister Gattuso.

Vacanze da sogno e tavolate in famiglia: come stanno trascorrendo le festività natalizie i calciatori del Napoli

