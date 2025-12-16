Dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione per violenza sessuale, arrestato a Giugliano

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 49enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso venerdì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per reati in materia di violenza sessuale.

Napoli: dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato

Nella mattinata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 57enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso il 9 dicembre 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena 5 anni e 2 mesi di reclusione per reati in materia di contraffazione e ricettazione.