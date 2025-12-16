PUBBLICITÀ
Dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione per violenza sessuale, arrestato a Giugliano

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Nel pomeriggio di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 49enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso venerdì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per reati in materia di violenza sessuale.

