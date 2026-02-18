PUBBLICITÀ
HomeCronacaDramma a Capua, si lancia nel Volturno durante la festa di Carnevale
CronacaCronaca locale

Dramma a Capua, si lancia nel Volturno durante la festa di Carnevale

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Dramma a Capua, si lancia nel Volturno durante la festa di Carnevale
Dramma a Capua, si lancia nel Volturno durante la festa di Carnevale
PUBBLICITÀ

Sono iniziate all’alba le ricerche della persona che ieri sera, martedì grasso, è salito dalla balaustra del Ponte Romano e si è lanciata nel Volturno. Indossava una maschera.

Dramma a Capua, si lancia nel Volturno durante la festa di Carnevale

I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra dalla sede centrale, il nucleo sommozzatori proveniente da Napoli, il nucleo S.A.P.R. con i droni per le ricerche dall’alto e una colonna fari a supporto delle operazioni.

PUBBLICITÀ

Anche stamattina sono presenti i carabinieri, i volontari Protezione Civile SOS Capua- ANPAS, e una squadra Piloti del Reparto Aereo (Droni) del Comune di San Prisco per coadiuvare nelle ricerche nei punti irraggiungibili.

Ieri sera le iniziali attività hanno dato esito negativo, a causa della poca visibilità e delle correnti forti del fiume.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati