Sono iniziate all’alba le ricerche della persona che ieri sera, martedì grasso, è salito dalla balaustra del Ponte Romano e si è lanciata nel Volturno. Indossava una maschera.
Dramma a Capua, si lancia nel Volturno durante la festa di Carnevale
I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra dalla sede centrale, il nucleo sommozzatori proveniente da Napoli, il nucleo S.A.P.R. con i droni per le ricerche dall’alto e una colonna fari a supporto delle operazioni.
Anche stamattina sono presenti i carabinieri, i volontari Protezione Civile SOS Capua- ANPAS, e una squadra Piloti del Reparto Aereo (Droni) del Comune di San Prisco per coadiuvare nelle ricerche nei punti irraggiungibili.
Ieri sera le iniziali attività hanno dato esito negativo, a causa della poca visibilità e delle correnti forti del fiume.