Dramma a Cercola, 28enne cade dal quarto piano e muore

Di Nicola Avolio
Cercola sotto choc per la morte di una giovane di 28 anni. Stamattina, intorno alle 10:30, in via Matilde Serao nella frazione di Caravita, il corpo senza vita della giovane ragazza è stato ritrovato ai piedi del palazzo dove risiedeva insieme ai genitori.

Sul posto sono giunti l’ambulanza, che ne ha constatato il decesso, e i Carabinieri di Cercola, che hanno messo in sicurezza la zona avviando le indagini. Successivamente sono stati eseguiti rilievi da parte della polizia giudiziaria anche all’interno dell’abitazione.

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. La giovane donna, in fase di separazione, lascia due figli piccoli.

Sgomento si registra tra i familiari accorsi nelle ore successive in via Matilde Serao. Sui loro volti il segno della tragedia e delle lacrime. Insieme a loro presenti anche piccoli gruppi di giovani ragazzi, residenti del luogo, che fino al tardo pomeriggio hanno presidiato in silenzio la zona.

L’intero quartiere è stato segnato dal lutto.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

