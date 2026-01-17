PUBBLICITÀ

Cercola sotto choc per la morte di una giovane di 28 anni. Stamattina, intorno alle 10:30, in via Matilde Serao nella frazione di Caravita, il corpo senza vita della giovane ragazza è stato ritrovato ai piedi del palazzo dove risiedeva insieme ai genitori.

Dramma a Cercola, 28enne cade dal quarto piano e muore

Sul posto sono giunti l’ambulanza, che ne ha constatato il decesso, e i Carabinieri di Cercola, che hanno messo in sicurezza la zona avviando le indagini. Successivamente sono stati eseguiti rilievi da parte della polizia giudiziaria anche all’interno dell’abitazione.

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. La giovane donna, in fase di separazione, lascia due figli piccoli.

Sgomento si registra tra i familiari accorsi nelle ore successive in via Matilde Serao. Sui loro volti il segno della tragedia e delle lacrime. Insieme a loro presenti anche piccoli gruppi di giovani ragazzi, residenti del luogo, che fino al tardo pomeriggio hanno presidiato in silenzio la zona.

L’intero quartiere è stato segnato dal lutto.