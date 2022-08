Dramma a Ferragosto lungo le strade del Litorale Domizio, muoiono due giovani

Due incidenti nel giro di poche ore sul Litorale Domizio. Una 20enne, all’alba di Ferragosto, è stata travolta e uccisa mentre tornava a casa in compagnia di due amici. L’incidente è avvenuto a Castel Volturno, nei pressi della rotatoria all’incrocio con via Napoli. A travolgere la giovane una Nissan Micra, che l’avrebbe sbalzata via per diversi metri facendola ricadere violentemente sull’asfalto.

Soccorsa immediatamente dai due amici e nonostante l’arrivo dei mezzi di soccorso, la ragazza è morta poco dopo. L’autista ha abbandonato la vettura ed è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Hanno ascoltato i ragazzi che erano con la vittima è acquisito le immagini di videosorveglianza della zona. L’auto è stata posta sotto sequestro, mentre continuano le ricerche per risalire alla persona alla guida che, come dimostrano i segni di frenata sull’asfalto, viaggiava a velocità sostenuta.

Un altro incidente sul Litorale a Ferragosto

Oltre all’incidente avvenuto all’alba di ieri, un’altra giovane vita è stata spezzata sulle strade del Litorale nel giorno di Ferragosto. Come si legge su Edizione Caserta, infatti, due veicoli si sono scontrati al bivio con via San Rocco, in zona Villaggio Agricolo. Secondo alcune testimonianze, si tratterebbe di uno scooter e un taxi.