Dramma a Mondragone durante le elezioni, giovane si toglie la vita nel cortile del seggio

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri a Mondragone. Erano circa le 13 quando un giovane si sarebbe tolto la vita nei pressi della scuola media “Leonardo Da Vinci-Michelangelo Buonarroti”. Il corpo è stato recuperato dal cortile mentre all’interno si svolgevano le votazioni politiche. Stando a quanto riportato da fanpage.it, pare che il giovane abbia tentato il suicidio impiccandosi ad una tettoia. A causa del peso sarebbe però precipitato, perdendo così la vita. Inutile purtroppo l’arrivo dei soccorsi, che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sconcerto all’interno della struttura dove erano in corso le operazioni di voto, le quali sono state interrotte dall’arrivo delle forze dell’ordine che faranno ora chiarezza sulla vicenda.

Il cordoglio del sindaco Lavanga

“Oggi è un giorno di profonda tristezza per la nostra comunità per la morte del giovane ragazzo di nazionalità bulgara nel cortile della scuola media Michelangelo Buonarroti. La mia solidarietà e vicinanza profonda ai familiari della vittima. Al cospetto di una morte non ci sono mai le parole giuste, occorre solo far silenzio e provare a mettersi in discussione poiché ognuno ha il dovere di fare e dare sempre di più”.