Dramma a Mugnano, partorisce nel bagno di casa: la neonata non ce l’ha fatta

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Un dramma senza senso, una scoperta terrificante, una vita spezzata improvvisamente. È accaduto a Mugnano, in provincia di Napoli, dove una 31enne ha partorito nel bagno della sua abitazione in via dei Fiori, nei pressi dello stadio Vallefuoco.

Immediato l’intervento del 118 e il soccorso alla donna trasferita in gravissime condizioni al Pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano: i medici sono riusciti a salvare la vita alla mamma ma per la piccola non c’è stato niente da fare. La 31enne è ancora ricoverata in stato di choc. Nel nosocomio giuglianese sono arrivati i carabinieri chiamati ora a ricostruire una vicenda dai contorni amari e ancora molto opachi.

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