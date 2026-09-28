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Un femminicidio è stato sventato nella serata di sabato 26 settembre a Melito di Napoli. Intorno alle 22 un vicino, impressionato dalle urla strazianti provenienti da un appartamento nel centro del comune, ha chiamato i Carabinieri della tenenza locale. Dalla strada si sentivano le grida disperate di una donna che implorava aiuto.

Pugni e schiaffi alla moglie a Melito, la donna salva grazie alle urla strazianti d’aiuto

I militari sono arrivati in pochi minuti. Bussare è stato inutile: dall’interno continuavano le invocazioni e il suono inconfondibile delle percosse. La porta è stata sfondata. All’interno, il 63enne stava ancora infierendo a mani nude sulla moglie. L’uomo è stato bloccato prima che l’ennesimo colpo potesse ucciderla, ammanettato e portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Non risulta abbia precedenti né denunce per violenze o maltrattamenti in famiglia: all’arrivo dei militari è rimasto in silenzio.

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La donna è stata soccorsa e trasferita all’ospedale di Giugliano, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. Le ferite sono gravi: la prognosi resta riservata, anche se il pericolo di vita risulterebbe scongiurato. L’uomo dovrà rispondere di tentato femminicidio.

Le cause dell’aggressione sono ancora ignote. I vicini dicono di non aver mai sentito violenze tra quelle mura e non si spiegano l’accanimento. Gli investigatori aspetteranno di ascoltare la vittima non appena le condizioni lo consentiranno. Resta una certezza: un intervento rapidissimo ha evitato l’esito peggiore. In Italia i femminicidi restano, in media, tra gli 80 e i 100 l’anno, nella stragrande maggioranza dei casi per mano di un partner, un ex o un familiare stretto.