Dramma a Torre del Greco, la piccola Giusy muore a 5 anni

Una tragedia improvvisa ha sconvolto Torre del Greco. Giusy è morta a causa di un arresto cardiaco poche ore dopo aver partecipato alla tradizionale processione dell’Immacolata. La bimba di 5 aveva preso parte, insieme alla famiglia, alla sfilata dei “carricielli” come riporta Metropolis. Il malore è arrivato all’improvviso, a distanza di 24 ore.

Purtroppo sono rivelati inutili di rianimazione e per Giusy non c’è stato nulla da fare. La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. L’autopsia dovrà stabilire se alla base dell’arresto cardiaco ci sia una malformazione congenita non diagnosticata in precedenza.

“La prevista cerimonia di accensione dell’albero di Natale posizionato in piazza Santa Croce e programmata per la serata di oggi, è stata rimandata a causa di un grave lutto che ha colpito la comunità della basilica e più in generale l’intera città. L’accensione avverrà nei prossimi giorni senza alcuna iniziativa ufficiale“, ha scritto sui social il sindaco Luigi Mennella.