Un vero e proprio dramma quello consumatosi nella notte tra sabato e domenica sull’Asse Mediano. Un uomo, all’altezza del km 17,000, nel territorio comunale di Casandrino, si è suicidato gettandosi dal cavalcavia. A riportare la notizia è Nano Tv.

La vittima è un 48enne di Afragola ma residente a Casoria. L’uomo era uscito di casa intorno alle 23, dicendo alla madre di dover anadare a comprare un pacco di biscotti. Introno alle 2 del mattino, la polizia ha poi ricevuto la segnalazione di una Fiat Punto in panne sull’Asse Mediano.

Sul posto sono quindi giunti gli uomini del commisariato di Frattamaggiore, che hanno trovato il veicolo ma non l’autista. Sentendo squillare il cellulare dell’uomo nell’abitacolo, si sono messi in contatto con un parente del 48enne. Poco dopo sono cominciate le ricerche che sono culminate con una tragica scoperta: il cadavere dell’uomo in un campo sotto il cavalcavia.