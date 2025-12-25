Dramma di Natale a Caivano, trovato morto in casa

PUBBLICITÀ

Stanotte i Vigili del Fuoco e i carabinieri della Compagnia di Caivano sono intervenuti a via Pisani per un incendio in un casa. Per cause in corso di accertamento un uomo di origine extracomunitaria ancora non identificato è deceduto. Salma e appartamento sequestrati su disposizione della Procura di Napoli Nord. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Stazione di Caivano. Al momento si segue la pista del cortocircuito dell’impianto elettrico.

Incendio a Napoli

PUBBLICITÀ

Ieri un vasto incendio sulle cui cause sono in corso rilievi da parte dei vigili del fuoco si è sviluppato poco dopo le 9.30 a Napoli all’interno di una cantinola al piano terra di un palazzo di vico Pontecorvo, nel quartiere Avvocata.

Tanta paura, soprattutto tanto fumo, ma nessun ferito. Le fiamme si sono estese in maniera copiosa imponendo l’evacuazione del fabbricato. Dubbi sull’origine del rogo: non è esclusa la pista dolosa, ma saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei tecnici del Comune a fare chiarezza sull’accaduto. Sul luogo gli agenti del commissariato di Montecalvario.