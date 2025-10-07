In viale Fondi a Destra Volturno a Castel Volturno si è consumata una tragedia: una donna di 63enne si è spenta quasi in diretta coi familiari.
Dramma in casa a Castel Volturno, muore mentre è al telefono con i parenti
Era al telefono coi propri cari mentre si è sentita male. Dall’altro capo del ricevitore il silenzio seguito dal terrore e subito dopo l’allerta ai soccorsi.
La 63enne è stata ritrovata priva di vita dai vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone. I sanitari del 118 accorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.
Sul posto i carabinieri della locale tenenza. Allertato il magistrato di turno è stato disposto il trasferimento all’istituto di medicina legale di Caserta per l’esame autoptico.