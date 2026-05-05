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Dramma in cella, giovane detenuto muore dopo il gesto estremo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Dramma in cella, giovane detenuto muore dopo il gesto estremo
Dramma in cella, giovane detenuto muore dopo il gesto estremo
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Domenica 3 maggio un giovane detenuto di 27 anni è deceduto all’ospedale di Parma in seguito ad un tentativo di suicidio avvenuto giovedì 30 aprile all’interno del carcere di via Burla.

Dramma in cella, giovane detenuto muore dopo il gesto estremo

Il ragazzo, di origini straniere, si trovava in custodia cautelare. Il gesto estremo è avvenuto nel vecchio padiglione della sezione di media sicurezza, dove il giovane è stato trovato impiccato nella sua cella.

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Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario e il trasporto d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è spirato dopo tre giorni di agonia.

La notizia è stata confermata dal Garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri, e dalla Garante comunale, Veronica Valenti. Questo dramma riaccende i riflettori sulla situazione critica degli istituti penitenziari italiani.

L’episodio solleva interrogativi sulla gestione del padiglione di media sicurezza e sulla capacità di prevenzione del disagio psichico in contesti di sovraffollamento. La Procura di Parma ha avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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