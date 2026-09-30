Dramma in Irpinia, 32enne muore e perde il bimbo al nono mese

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Si è sentita male all’improvviso nella sua casa a Mercogliano, dove ha perso conoscenza senza più riprendersi. Insieme alla trentaduenne è deceduto anche il bambino che portava in grembo. La giovane donna, originaria di Forino, si è accasciata proprio giunta al nono mese di gravidanza, come riportato da Ottopagine. Sul posto sono tempestivamente giunti i soccorsi del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma della giovane è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico-legali di rito.