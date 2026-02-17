PUBBLICITÀ
Dramma in Irpinia, Gerarda muore a 36 anni: “Amata per il sorriso”

Dramma in Irpinia, Gerarda muore a 36 anni: "Amata per il sorriso"
Grottaminarda è sconvolta dalla morte di Gerarda Spinapolice. I funerali della 36enne si terranno mercoledì 18 nella chiesta Santa Maria Maggiore.

Il cordoglio per la morte di Gerarda Spinapolice

Conosciuta e amata da tutti per il suo sorriso sincero, la gentilezza d’animo e la capacità di trasmettere luce anche nei momenti più difficili. Gerarda era una presenza solare, una ragazza sempre disponibile, capace di lasciare un segno profondo nel cuore di chiunque l’abbia incontrata. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto enorme nella famiglia, tra gli amici e nell’intera comunità, che oggi si stringe nel dolore e nel ricordo di una persona speciale. La redazione di Ci vuole Costanza esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Spinapolice e a tutti coloro che hanno voluto bene a Gerarda, unendosi al cordoglio collettivo con rispetto, affetto e profonda commozione“, questo il post del giornale che ha pubblicato la notizia.

