Dramma nel mare di Gaeta, 50enne annega tra le onde

Un uomo di 50 anni è annegato oggi pomeriggio a Gaeta. La tragedia è avvenuta alla spiaggia delle Scissure, una delle spiagge più conosciute della costa del basso Lazio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i militari della Guardia Costiera che stanno ancora cercando di ricostruire l’accaduto.

Non è chiaro se l’uomo, originario di Pontecorvo, abbia avuto un malore o se si sia trovato in difficoltà per le forti correnti di quel punto della costa. I testimoni segnalano che oggi il mare è agitato. La notizia è stata riportata in anteprima da Il Messaggero.

TRAGEDIE IN VACANZA

Un turista 50enne di Moncalieri è morto annegato in mare a Varazze. E’ accaduto all’altezza dei Piani d’Invrea, sul Lungomare Europa, il percorso pedonale ricavato sull’ex ferrovia. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colto da un malore e quindi scaraventato dalle onde contro gli scogli, tanto da perdere conoscenza e quindi annegare. Inutile l’intervento dei Vigili del fuoco e della Capitaneria di porto.