Anche il sindaco Antonino Santillo e l’amministrazione comunale si sono uniti “con profondo cordoglio al dolore della famiglia di Francesco Mozzillo, giovane papà la cui scomparsa ha colpito duramente l’intera comunità. In circostanze così drammatiche, ogni parola risulta insufficiente. Alla moglie e ai suoi piccoli figli, ai familiari, agli amici e a quanti gli sono stati vicini va il pensiero partecipe e rispettoso dell’intera città. Il rispetto per un dolore così grande si esprime nel silenzio, nel raccoglimento e in una vicinanza discreta, segni di una comunità che si stringe con dignità attorno ai suoi figli”.
Dramma nel Casertano, Francesco Mozzillo trovato senza vita in casa
