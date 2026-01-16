Dramma nel Casertano, Francesco Mozzillo trovato senza vita in casa

Una tragedia improvvisa ha profondamente colpito la comunità di Orta di Atella. Nella serata di mercoledì 14 gennaio, Francesco Mozzillo, 45 anni, è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti amici, conoscenti e l’intero paese.

L’uomo lascia la moglie e tre figli in tenera età. In queste ore sono numerosi i messaggi di dolore e di solidarietà che stanno arrivando alla famiglia, segno dell’affetto e della stima che circondavano Francesco. Un lutto che ha scosso profondamente la cittadinanza, stretta nel silenzio e nel cordoglio attorno ai suoi cari.

Il cordoglio del sindaco