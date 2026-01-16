PUBBLICITÀ
HomeCronacaDramma nel Casertano, Francesco Mozzillo trovato senza vita in casa
CronacaCronaca locale

Dramma nel Casertano, Francesco Mozzillo trovato senza vita in casa

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Dramma nel Casertano, Francesco Mozzillo trovato senza vita in casa
Dramma nel Casertano, Francesco Mozzillo trovato senza vita in casa
PUBBLICITÀ

Una tragedia improvvisa ha profondamente colpito la comunità di Orta di Atella. Nella serata di mercoledì 14 gennaio, Francesco Mozzillo, 45 anni, è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti amici, conoscenti e l’intero paese.

L’uomo lascia la moglie e tre figli in tenera età. In queste ore sono numerosi i messaggi di dolore e di solidarietà che stanno arrivando alla famiglia, segno dell’affetto e della stima che circondavano Francesco. Un lutto che ha scosso profondamente la cittadinanza, stretta nel silenzio e nel cordoglio attorno ai suoi cari.

PUBBLICITÀ

Il cordoglio del sindaco

Anche il sindaco Antonino Santillo e l’amministrazione comunale si sono uniti “con profondo cordoglio al dolore della famiglia di Francesco Mozzillo, giovane papà la cui scomparsa ha colpito duramente l’intera comunità. In circostanze così drammatiche, ogni parola risulta insufficiente. Alla moglie e ai suoi piccoli figli, ai familiari, agli amici e a quanti gli sono stati vicini va il pensiero partecipe e rispettoso dell’intera città. Il rispetto per un dolore così grande si esprime nel silenzio, nel raccoglimento e in una vicinanza discreta, segni di una comunità che si stringe con dignità attorno ai suoi figli”.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati