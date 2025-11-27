PUBBLICITÀ
Dramma nel Casertano, Rocco Amato trovato senza vita: era scomparso a Barcellona

Gianluca Spina
Una tragedia profonda ha scosso Francolise, nel Casertano. Rocco Amato, giovane originario della frazione di Sant’Andrea del Pizzone, è stato ritrovato morto a Barcellona, città in cui si trovava da alcuni giorni. La notizia, giunta nelle ultime ore, ha gettato nello sconforto i suoi cari e l’intera comunità.

La preoccupazione era iniziata già domenica, quando gli amici avevano improvvisamente perso ogni contatto con lui. Non ricevendo più risposte ai messaggi e alle chiamate, e non avendo alcuna notizia dei suoi spostamenti, i conoscenti avevano subito temuto il peggio. Numerosi appelli erano stati diffusi sui social per chiedere aiuto e raccogliere informazioni in grado di facilitare le ricerche.

Purtroppo, la speranza di ritrovarlo sano e salvo si è infranta quando è stata confermata la scoperta del suo corpo senza vita, sempre a Barcellona. Una notizia che ha lasciato accecati dal dolore i residenti di Sant’Andrea del Pizzone, dove la famiglia Amato è molto stimata. Sul decesso del giovane resta il più stretto riserbo: le autorità stanno conducendo accertamenti per ricostruire le circostanze della morte, ma al momento non sono stati resi noti dettagli né ipotesi ufficiali.

