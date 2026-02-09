Dramma nel Salernitano, Franco Sabetta trovato morto nel fiume Calore

PUBBLICITÀ

È stato trovato senza vita questa mattina nel guado del fiume Calore, nel territorio di Castelcivita, Franco Sabetta, 66 anni, originario di Aquara. L’uomo si era allontanato nella giornata di ieri dalla casa di riposo “Oasi di San Gerardo”.

Subito dopo la scomparsa, i familiari avevano lanciato un appello sui social network per chiedere aiuto, coinvolgendo anche le forze dell’ordine nelle ricerche. La tragica scoperta è avvenuta alle prime luci dell’alba, quando i vigili del fuoco hanno individuato il corpo del 66enne nel corso d’acqua.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Profondo shock tra i familiari e nella comunità locale, colpita dalla drammatica notizia.