Nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 marzo all’interno di un’azienda alimentare, un operaio di 30 anni è precipitato da un’altezza di circa 8 metri dopo aver sfondato un lucernaio.
Era impegnato nell’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un capannone.
Dramma sul lavoro nel Napoletano, operaio precipita durante i lavori sul tetto
L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato dal 118 presso l’Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita ma con diversi traumi.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate, personale della Sezione Rilievi del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata, e personale dell’ASL – servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli.
Una porzione del capannone, pari a circa 20 mq, è stata sottoposta a sequestro penale.
Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento.