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Dramma sul lavoro nel Napoletano, operaio precipita durante i lavori sul tetto

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Dramma sul lavoro nel Napoletano, operaio precipita durante i lavori sul tetto
Dramma sul lavoro nel Napoletano, operaio precipita durante i lavori sul tetto
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Nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 marzo all’interno di un’azienda alimentare, un operaio di 30 anni è precipitato da un’altezza di circa 8 metri dopo aver sfondato un lucernaio.

Era impegnato nell’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un capannone.

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Dramma sul lavoro nel Napoletano, operaio precipita durante i lavori sul tetto

L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato dal 118 presso l’Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita ma con diversi traumi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate, personale della Sezione Rilievi del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata, e personale dell’ASL – servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli.

Una porzione del capannone, pari a circa 20 mq, è stata sottoposta a sequestro penale.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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