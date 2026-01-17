Droga, 417mila euro falsi e 200 kg di sigarette illegali: arrestato noto conduttore a Napoli

PUBBLICITÀ

Operazione della polizia nel quartiere Mercato di Napoli. Nelle prime ore di oggi gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura hanno arrestato un 63enne incensurato, noto presentatore nel mondo dello spettacolo napoletano e produttore musicale, durante un controllo effettuato in vico Molino.

All’interno della sua abitazione sono stati sequestrati 260 grammi di cocaina, 208 chili di sigarette di contrabbando, 1300 euro e più di 417mila euro in banconote false. L’uomo, identificato come Carmine Frungillo, non ha opposto resistenza ed è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine del materiale sequestrato e verificare eventuali collegamenti con ambienti criminali attivi nella zona tra piazza Mercato e Porta Nolana.