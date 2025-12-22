PUBBLICITÀ
Droga calata col paniere a Napoli, arrestati due ventenni

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne ed un 20enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Calata Capodichino, hanno notato il 20enne che, con fare guardingo, stava prelevando una busta da un paniere calatogli dal 21enne.
I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il giovane in strada trovandolo in possesso della busta contenente 20 bustine di marijuana e di 140 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; inoltre, gli operatori hanno controllato l’abitazione in questione dove hanno sorpreso il 21enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, ed hanno rinvenuto un involucro di hashish, una bustina di marjiuana e diverso materiale per il confezionamento della droga.
Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.

