Traffico di cocaina ‘ndrangheta-camorra, i nomi degli arrestati

In un anno hanno “movimentato” cocaina dal Sudamerica per un valore “di oltre 18 milioni di euro” e da cui è emerso “un saldo rapporto tra rappresentanti” di alcune cosche della ‘ndrangheta e gruppo “satellite” del clan Di Lauro.

E’ il centro dell’inchiesta della Dda di Milano, condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Milano e dal Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 12 persone e di domiciliari per altre 3, presunti appartenenti ad una “associazione criminale armata” legata “alla ‘ndrangheta della Locride”.

Accordo tra camorra e ndrangheta per la droga

Come riporta la Gazzetta del Sud, è stata applicata la custodia in carcere già detenute come Antonio Barbaro, Bartolo Bruzzaniti, Giuseppe Grillo. Sono finiti in carcere pure Antonio Perre e Michele Papalia ai domiciliari Domenico Papalia e Cosimo Sergi.

La rete criminale arrivava fino al Sudamerica

E’ stata individuata, come spiega il procuratore di Milano Marcello Viola, una “rete criminale” attiva “tra la Lombardia e la Calabria che, utilizzando sofisticati apparati di messaggistica criptata e sfruttando diretti contatti con appartenenti alle consorterie criminali campane e albanesi” ha diretto il narcotraffico, “con ramificazioni in Nord Europa e Sud America”. Gli arrestati sarebbero stati “in grado di importare consistenti quantità di droga da distribuire nelle principali piazze di spaccio della Lombardia, per poi reimpiegare i proventi illeciti in ambito internazionale”.

Il pagamento ‘fei ch’ien

Determinante per l’indagine “è stata l’acquisizione, tramite il canale Europol e attraverso Ordine Europeo d’Indagine, di numerose conversazioni, minuziosamente decodificate ed analizzate, su dispositivi criptati di ultima generazione, utilizzati dagli indagati per pianificare le importazioni dall’estero” di droga “ed il loro pagamento tramite il sistema di compensazione/trasferimento informale di valore noto come ‘fei ch’ien'”.