Hashish nascosto nelle parti intime, ragazza bloccata nel carcere di Salerno

Alessandro Caracciolo
Controlli antidroga sono stati condotti nel carcere di Salerno dove una giovane donna è stata sorpresa con 50 grammi di hashish, nascosti nelle parti intime. La ragazza è stata incastrata dal fiuto di Spike e Tyson, due cani del distaccamento di Avellino. La stessa quantità è stata rinvenuta nell’auto della ragazza, che è stata denunciata.

Il fiuto di Spike e Tyson nel carcere di Salerno

“Complimenti sia al distaccamento dei cinofili di Avellino, sia alla polizia penitenziaria del carcere salernitano. Oramai Spike e Tyson sono diventati un incubo per gli spacciatori. La polizia penitenziaria è un corpo serio e professionale dello Stato in grado di fronteggiare i continui tentativi di introduzione di droga all’interno delle carceri nonostante il cronico sovraffollamento che a raggiungere livelli elevati. Il deficit di organico a Salerno è pari a 70 unità e solo con grande spirito di sacrificio si riesce a mantenere l’ordine e la sicurezza interna”, commentano il presidente dell’Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio.

Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

