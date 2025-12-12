Droga comprata a Napoli e nascosta nell’albergo a Paestum, 18 arresti

PUBBLICITÀ

Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia – i Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 18 soggetti, di cui 11 destinatari della misura della custodia in carcere e 7 degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dal metodo mafioso, detenzione illegale di arma comune da sparo, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, sfruttamento della prostituzione, estorsione e rapina, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione.

Droga da Napoli a Paestum

Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa, allo stato, dal GIP di Salerno nell’ordinanza cautelare, gli indagati a vario titolo avrebbero posto in essere una rete di spaccio che si svolgeva principalmente a Capaccio Paestum, dove sarebbe stata allestita una piazza di spaccio rifornita da soggetti provenienti da Napoli. Lo stupefacente, quindi, sarebbe stato stoccato in una struttura turistica riconducibile a 3 degli indagati.

Spaccio di banconote false

Inoltre, alcuni indagati avrebbero posto in essere anche un commercio di banconote false da mettere in circolazione a Capaccio Paestum. Nel corso delle indagini sono state sottoposte a sequestro sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, nonché banconote contraffatte.

Infine, sempre secondo la prospettazione accusatoria, condivisa, allo stato, dal GIP nell’ordinanza cautelare, due degli indagati, oltre ai reati in materia di stupefacenti, dopo aver favorito e sfruttato l’attività di meretricio di alcune donne, che avveniva nella summenzionata struttura turistica, al rifiuto di una di esse di proseguire l’attività di prostituzione e di corrisponderne i ricavi, la minacciavano, richiedendole il pagamento della somma di 300 euro per l’occupazione di un’abitazione, per poi sottrarle il telefono cellulare che restituivano soltanto dopo che la vittima aveva consegnato la suindicata somma di denaro.

Inoltre, nel corso delle perquisizioni eseguite nella mattinata odierna sono stati individuati e sottoposti a sequestro ulteriori 270 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e cocaina nonché circa 245mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

1. CARRANO Salvatore;

2. DE CLEMENTE Giuseppe;

3. ERRECHAIECH Saleh;

4. GOUGHI Mostafa;

5. INGHILTERRA Alfonso;

6. KAMAL Jaouad;

7. KASSIMI Abdelkader;

8. MERZOUGUI Oussama;

9. ORSI Carmine;

10. PAOLONE Pasquale;

11. RACHYQ Ahmed;

ARRESTI DOMICILIARI

12. CURCIO Giuseppe;

13. INGHILTERRA Luigi;

14. INGHILTERRA Vincenzo;

15. NESE Fabio;

16. PETTI Giuseppe;

17. SELLITTI Giovanni;

18. VORIA Gianluca.

Il provvedimento cautelare oggi eseguito non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo sottoposto al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento penale e comunque è sempre impugnabile dinanzi al Tribunale del Riesame.